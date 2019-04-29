توفر #وظائف_إدارية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الماجستير فما فوق، للعمل بمدينة الرياض بالمسميات التالية (مدير المكتب الإستراتيجي، ومدير الموارد البشرية).

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير المكتب الإستراتيجي:

– درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي أو في إدارة المشاريع.

– الإلمام التام بمنهجية إدارة المشاريع الصحية الكبرى والمشاريع ذات الأولوية.

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2- مدير الموارد البشرية:

– درجة الماجستير في الموارد البشرية أو في الإدارة العامة أو في إدارة الأعمال.

– شهادة معتمدة في تخصص الموارد البشرية (HRCI) أو CIPD أو SHRM أو HRBP.

– الإلمام التام بالموارد البشرية في القطاع الصحي.

بقية التفاصيل والشروط:

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/08/24هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/08/27هـ.

طريقة التقديم:

– ممن تنطبق عليه الشروط الموضحة أعلاه إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]