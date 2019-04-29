التنبه برياح مثيرة للأتربة والغبار على #نجران

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، وشرورة، ويدمه، وبدر الجنوب، وحبونا، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.