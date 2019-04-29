المملكة ترفض التدخل في شؤون البحرين الداخلية والمساس بسيادتها وأمنها واستقرارها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.
وعبر المصدر عن تطلع المملكة إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
يذكر أن البحرين استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة بالإنابة، وسلّمته مذكرة احتجاج على البيان الصادر من مقتدى الصدر الذي اعتبرته إساءة لمملكة البحرين وتدخلاً سافراً في شؤونها وخرقاً لمواثيق الدولية.
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