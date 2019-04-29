الخدمة_المدنية توجه توضيحًا مهمًا بشأن لوائح الوظائف التعليمية والصحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أشار سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية، إلى أن تحديثات لوائح الوظائف التعليمية والوظائف الصحية والدبلوماسية ما زالت قيد المراجعة النهائية، وسيتم إعلانها فور الانتهاء من ذلك.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمس الأحد، في ورشة العمل التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أقامتها وزارة الخدمة المدنية في منطقة الباحة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن الزيارات التعريفية لمناطق ومحافظات المملكة التي بدأتها الوزارة منذ إعلان اللائحة بنسختها الجديدة.