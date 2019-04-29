قوات_الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين من قرية عوريف جنوب نابلس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين من قرية عوريف جنوب نابلس. وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل العامر في تصريح صحفي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ، واعتقلت كلا من: يوسف علي يوسف شحادة، وعبد الله جهاد ذيب شحادة، وسيف الدين مصطفى أحمد الصفدي، ومحمد مصطفى.

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