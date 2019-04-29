فتح باب التسجيل لحملة الثانوية بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة، الثانوية التجارية، الثانوية الصناعية.

ومن ضمن الشروط العامة:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

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أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ضرورة حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية مع اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1440/8/24هـ عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على الرابط التالي: (هنا).