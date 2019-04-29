شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مشجع ..«الخضيري» يحذر من متصدري «الطقطقة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدَّم الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المرسطنات، نصيحة لمحبي الرياضة تحذرهم من متابعة مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري “الطقطقة”.

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وتساءل – عبر حسابه في موقع تويتر – عن سبب وجود حالات مؤسفة لمشجع توفِّي أثناء مباراة، وآخر تشاجر مع أصدقائه، وثالث أُصيب بجلطة، ورابع تشاجر مع زوجته. وقال: لماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟!

وجاء في تغريدة “الخضيري”: “المشجع الذي توفي أثناء مباراة! و(س) تشاجر مع أصدقائه وأُصيب بجلطة، و(ص) تشاجر مع زوجته بسبب الرياضة وصار ضحية؟ ما سبب تلك الحالات المؤسفة؟ ولماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟ تابِع الرياضة، واستمتِع، ولكن لا تتابع مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري (الطقطقة)”.

يذكر أن أحد المشجعين الكرويين واسمه سلطان مفرح البشري توفي أثناء مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إثر إصابته بنوبة قلبية.