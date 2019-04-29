شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة محافظة العقيق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.