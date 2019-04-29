“قصر الإمارات” ينظم جولة ترويجية في الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الكويت- الوطن:

نظم فندق قصر الامارات جولة ترويجية في الكويت للتعريف بأهم الخدمات والمزايا التي يقدمها القصر لزواره وضيوفه من دولة الكويت خلال عطلة عيد الفطر المبارك وموسم إجازات الصيف لهذا العام . حضر الجولة التي أدارها محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الامارات العديد من ممثلي وسائل الاعلام الكويتية .

ورحب العلوي بالإعلاميين خلال حفل عشاء اقيم في فندق جميرا للتعريف بمزايا قصر الامارات , قائلا ” يسعدني ان ارحب بكم في فندق قصر الإمارات، أحد المعالم الرئيسية في أبو ظبي والذي يقدم الثقافة العربية وكرم الضيافة في أفضل حالاتها “.

وأطلق فريق عمل فندق قصر الامارات خلال هذه الجولة عروضاً ترويجية خاصة للزوار القادمين من دولة الكويت خلال موسم العيد والصيف لهذا العام .ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال في ربوع هذا القصر المهيب الذي يحتلّ بقعة مثالية ساحرة تُبرز مكانته الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وأوضح العلوي ” أنه يمكن للضيوف التمتع بإجازة أسطورية عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص وبخصم يصل إلى 25% على حجوزات الإقامة. كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح. ”

وأضاف قائلاً ” تسري هذه العروض الخاصة خلال الفترة من 6 مايو حتى 30 سبتمبر 2019 وبسعر 990 درهما للغرفة شاملة بوفيه الإفطار في مطعم “لو فاندوم براسيري”.

يوفر قصر الامارات العديد من المفاجآت المثيرة للأطفال برفقة ذويهم خلال العطلات من خلال قصر الأطفال المليء بالمتعة والاثارة لهم لتوفير عطلة مثالية للآباء والأمهات لأن قصر الإمارات هو المكان المثالي للأطفال على الدوام .

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وذكر العلوي ان هناك الكثير من الأنشطة للأطفال التي تجعلهم مشغولين طوال اليوم بينما يستمتع الوالدان بالراحة والاستمتاع بالعطلة في قصر الامارات في أجواء مفعمة بالراحة والهدوء

من جانبه قال مارتن كرامر المدير العام للفندق “ان دولة الكويت تعتبر احد أهم الأسواق المصدرة للسياحة بالنسبة لقصر الامارات الذي يستضيف على مدار العام اعداداً كبيرة من السياح القادمين من الكويت سواء للترفيه او للأعمال والمناسبات الرسمية والخاصة ” .

وأوضح ان قصر الإمارات يعد المكان الأفضل لقضاء العطلات المثالية في المنطقة حيث بإمكانكم اكتشاف العديد من الأنشطة و الاختيارات على مدار السنة المناسبة للعائلات أو لأنفسكم وقال ” اننا نعدكم بإقامة لا تنسى من خلال وسائل الراحة الفاخرة والخدمة الشخصية كما أن الفندق هو قصر جميل يقع على شاطئ خلاب خاص به وتعتبر واجهته من أجمل الإنجازات المعمارية حيث استخدم مهندسيه ومصمميه الذهب و الرخام لإنشاء منتجع فاخر مما يجعله واحدا من أفضل الفنادق وأماكن الاجتماعات وأكثرها إثارة للإعجاب في العالم و يضم 394 غرفة فاخرة وجناحاً ملكياً “.

ووجه حديثه للسياح القادمين من دولة الكويت قائلا ” اننا ندعوكم إلى التمتع بتجربة الضيافة العربية في أفضل حالاتها من خلال زيارة أي من مطاعمنا الأربعة عشر، حيث بإمكانكم الاختيار من بين عدد كبير من الأطباق العالمية والمحلية في مطعم لو فيندوم براسيري الذي يقدم بوفيه عالمي فاخر، و المطعم الإماراتي الشهير مزلاي الذي يعد من المطاعم الفريدة من نوعها في دولة الامارات و الحائز على عدة جوائز إذ أنه يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة تصل الى اكثر من 100 طبق من المأكولات المحلية . كما يضم القصر مطعم ميزالونا الإيطالي و مطعم الصياد للمأكولات البحرية الطازجة و مطعم هكاسان الصيني ومطعم باربيكيو القصر على الشاطئ “

وقال المدير العام مخاطبا السائح الكويتي ” إن كنت تبحث عن مكان للاسترخاء و الراحة فإن القصر هو الوجهة الأمثل حيث يضم 85 هكتاراً من الحدائق الخارجية و المرافق الترفيهية و حوضي سباحة و نادي قصر الإمارات الصحي و يقع القصر على شاطئ البحر الرملي يصل طوله إلى 1.3 كيلومتر، و لمحبي الأنشطة المليئة بالحيوية يشمل القصر أربع ملاعب تنس و مركز الرياضات المائية و مراكز اللياقة البدنية “

و يتسع مارينا قصر الإمارات لنحو 167 يخت ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم لليخوت ذات الاحجام المتنوعة.