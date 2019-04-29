الهلال يلاقي #التعاون في مؤجلة الجولة 28

الرياض

يستضيف فريق الهلال اليوم الاثنين، نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند الساعة 7:00 مساء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويدخل الهلاليون اللقاء وهم في وصافة سلم الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، ما يعني استعادته للصدارة في حال الفوز على التعاون الذي يسعى لضمان مقعد آسيوي، وهو الذي جمع 49 نقطة وضعته في المركز الرابع.

وكان الفريقان قد تقابلا يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وانتهى اللقاء بفوز التعاون بخمسة أهداف دون مقابل.