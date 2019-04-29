ريال_مدريد يسقط أمام #رايو_فايكانو

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الخليج - د ب أ
واصل ريال مدريد نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته العاشرة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته المستحقة 0-1 أمام مضيفه رايو فايكانو اليوم الأحد، في الجولة 35 للمسابقة.
وتجمد رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فايكانو، الذي حقق فوزه الثامن في المسابقة هذا الموسم، إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان، ليتمسك بآماله الضئيلة في البقاء بالمسابقة التي يتبقى ثلاث مراحل فقط على نهايتها.
وتقمص أدريان إيمباربا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بابلو غونزاليس عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار”.
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