شكرا لقرائتكم خبر عن مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
نشرت الفتاة التي أعلنت عن منتج تجميلي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر مخالفاً لنظام التجميل وخادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع وتقاليده، مقطع فيديو جديد قدمت اعتذارها من خلاله.
وقالت الفتاة أنها تلقت استدعاءً من النيابة العامة على خلفية مقطع الفيديو، الذي تم تداوله لها، مؤكدة أنها لم تقصد إثارة استياء متابعيها، مقدمة اعتذارها للجميع.
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