شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نشر “سناب الداخلية” مقطع فيديو يوثق مطاردات المرور السري في مدينة الرياض لمركبات يقودها متهورون، على الطرق السريعة.

ويظهر مقطع فيديو السرعات الزائدة لقائدي تلك المركبات، التي بلغت 200 كم، وتمكن المرور السريع من إجبار قائديها على التوقف بعد مطاردتهم.

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وعمد معظم قائدي تلك المركبات على خلع اللوحات الأمامية، فيما عثر المرور مع أحدهم على حبوب كبتاجون وحبوب زينكس وحشيش.