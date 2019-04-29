الاشتراكيون واليمين المتطرف والسجناء «الخمسة».. من فاز في انتخابات أسبانيا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كما كان متوقعا، تقدم الحزب الاشتراكي نتائج الانتخابات التشريعية الاسبانية ولكن دون إحراز الأغلبية المطلقة، وهو ما سيجبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز عن البحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومع تحقيق الأحزاب الانفصالية الكاتالونية انتصارًا بفوزها بـ 22 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، يرجح أن يكون لها دورا رئيسيا في المشاورات المرتقبة ، بجانب اليمين المتطرف الذي تمكن من حجز مقاعد له في البرلمان .

فوز بدون أغلبيه

أعلن الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكن من دون أن يحقق الغالبية المطلقة.

وقال سانشيز لأنصاره المبتهجين من شرفة مقر الحزب في مدريد "فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".

وأضاف إنه سيسعى إلى تشكيل حكومة موالية لأوروبا وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية.



وجاءت النسب كالتالي حوالي 28 في المائة للاشتراكيين، حوالي 18 في المائة للمحافظين، أكثر من 14 في المائة لحزب "سيودادانوس" أو "مواطنة"، 16 في المائة لحزب "بوديموس" أو "نستطيع و حوالي 12 في المائة لحزب فوكس اليميني المتطرف.

وحصل الاشتراكيون على حوالي 123 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ 176 مقعدا. وسيضطر بيدرو سانشيز على الأرجح لعقد تحالفات مع اليسار الراديكالي في حزب "بوديموس" أو "نستطيع" وأحزاب المناطق أي من حيث المبدأ الانفصاليين الكاتالونيين.

وكثيرا ما أشار إلى أنه يفضل تجنب الحاجة إليهم من جديد بعدما اضطروه للدعوة إلى انتخابات مبكرة بسبب رفضهم التصويت على ميزانيته.



وحصل حزب الشعب المحافظ على حوالي 65 مقعدا، وهي أسوأ نتيجة يحققها المحافظون في تاريخهم. حزب "سيودادانوس" أو "المواطنة" حصل على 57 مقعدا. حزب "بوديموس" أو "نستطيع" الراديكالي حصل 42 مقعدا.

وسبق أن حذر سانشيز الذي تولى رئاسة الحكومة في يونيو على إثر مذكرة بحجب الثقة عن المحافظ ماريانو راخوي (الحزب الشعبي)، من صعود اليمين القومي في إسبانيا كما حدث في فنلندا حيث احتل حزب "الفنلنديين الحقيقيين" المرتبة الثانية في انتخابات جرت في منتصف أبريل.

اليمين المتطرف يدخل البرلمان

حزب "بوكس"، والكلمة تعني بالعربية "الصوت"، كان هامشيا قبل ستة أشهر فقط، لكنه حقق زلزالا سياسيا بحصوله على حوالي 11 بالمئة من الأصوات في انتخابات في منطقة الأندلس.

Advertisements

واليوم حصل الحزب المتطرف على 24 مقعدا ، في البرلمان.

وحزب "بوكس" يتبنى خطابا معاديا للمرأة وللمهاجرين، أسسه أعضاء سابقون في الحزب الشعبي وازدهر خصوصا خلال دعوته إلى اعتماد القوة ضد الانفصاليين في منطقة كاتالونيا، داعيا إلى حظر أحزابهم.

ويلقى زعيم الحزب اليميني القومي سانتياغو أباسكال تأييد زعيمة اليمين القومي في فرنسا مارين لوبن وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني في إيطاليا.

وشارك الاسبان بكثافة في هذه الانتخابات التشريعية التي وصفت بالحاسمة في ظل مشاركة اليمين المتطرف وتحديدا حزب "فوكس" بعد أربعين عاما على وفاة الجنرال فرانكو.

"السجناء الخمسة" أصبحوا نوابا

وفي مفارقة تعكس قوة الحركة الاحتجاجية التي يقودها إقليم كتالونيا الساعي للانفصال عن إسبانيا، انتخب 5 انفصاليين كتالونيين معتقلين ويخضعون للمحاكمة في مدريد، نوابا.

والمعتقلون الخمسة يخضعون حاليا للمحاكمة، بسبب دورهم في محاولة انفصال كاتالونيا عام 2017.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق أوريول خونكيراس، المتهم الرئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 فبراير، وهو يواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى 25 عاما في حال إدانته بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة في استفتاء العام قبل الماضي.

وانتخب خونكيراس نائبا بصفته زعيما لحزب "اليسار الجمهوري" الكتالوني، بينما انتخب المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في حكومة كتالونيا راوول روميفا كسيناتور.

كما تم انتخاب 3 معتقلين انفصاليين آخرين، هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول، أعضاء حزب "معا من أجل كتالونيا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وحصلت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية على 22 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، فيما يعد انتصارا للحركة الاحتجاجية.

ويمكن للكتلة الكتالونية لها أن تؤدي دورا رئيسيا في المشاورات المرتقبة، خصوصا أن الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات دون أن يتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة وسيجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكن من الحكم.