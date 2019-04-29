مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة في تعز بقصف حوثي

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، قصفت قرية مشرفة الواقعة بين مديريتي المعافر وجبل حبشي غربي محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة.
وتفرض المليشيات الحوثية حصاراً على أجزاء واسعة من محافظة تعز منذ أكثر من أربع سنوات، وتستهدف، بالقصف المباشر والقناصة، المدنيين بشكل متواصل لإخضاع المدينة وإبقائها تحت الحصار.
وكان اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية قد تضمن فك الحصار عن محافظة تعز، إلا أن تعنت مليشيات الحوثي لم يحقق أي تقدم في الاتفاق بما في ذلك الوضع في تعز.
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