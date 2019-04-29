الارشيف / اخبار الخليج

مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة في تعز بقصف حوثي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty منذ أربع سنوات تقصف مليشيات الحوثي منازل المدنيين استفاقت محافظة تعز وسط اليمن، اليوم الأحد، على جريمة حوثية جديدة ذهب ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة، حسب ما أفادت مصادر محلية "سكاي نيوز عربية".

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، قصفت قرية مشرفة الواقعة بين مديريتي المعافر وجبل حبشي غربي محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة. 

وتفرض المليشيات الحوثية حصاراً على أجزاء واسعة من محافظة تعز منذ أكثر من أربع سنوات، وتستهدف، بالقصف المباشر والقناصة، المدنيين بشكل متواصل لإخضاع المدينة وإبقائها تحت الحصار.

 وكان اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية قد تضمن فك الحصار عن محافظة تعز، إلا أن تعنت مليشيات الحوثي لم يحقق أي تقدم في الاتفاق بما في ذلك الوضع في تعز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة في تعز بقصف حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا