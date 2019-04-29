شكرا لقرائتكم خبر عن حكومتا العراق وإقليم كردستان يوقعان اتفاقية بشأن المنافذ الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقيات بشأن رواتب البيشمركة والمنافذ الحدودية.

جاء ذلك في نهاية اجتماع مشترك ضم مسئولين من إقليم كردستان ووفد وزاري رفيع من بغداد لبحث عدد من القضايا العالقة بين الحكومتين عقد في أربيل.

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وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أوردته قناة السومرية نيوز امس ، أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة المركزية مؤلفا من عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وصل إلى أربيل لعقد اجتماع مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان ومسؤولين آخرين في الإقليم، من أجل التباحث في القضايا العالقة بين الجانبين.

وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ذات الأهمية بين حكومتي المركز والاقليم بشأن الخلافات العالقة منذ سنوات عدة حول العديد من القضايا ومنها النفط والموازنة ورواتب البيشمركة والمناطق المختلف عليها والمنافذ الحدودية.

وأكد البيان أنه تم بحث جملة من المسائل المهمة ومنها التعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية ، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالجانب المالي والتجاري والزراعي.