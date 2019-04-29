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قوات الأمن العراقية تلقى القبض على ممول تنظيم داعش فى جبال حمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت هيئة الحشد الشعبي القبض على ممول "داعش" في جبال حمرين.

وقالت الهيئة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" امس الأحد إنه وفقا لمعلومات استخباراتية تمكنت قوات الأمن من القبض على ممول لعناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال تقديمه إمدادت للعناصر الإرهابية المختبئين في جبال حمرين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان بأنه بعد التحقيقات الأولية مع المتهم اعترف بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي منذ فترة طويلة. 

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