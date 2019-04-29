صحف سعودية: جولة إيجابية بين حراك السودان و«العسكري»

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الصحف كشفت عن دعوة المعارض السوداني البارز الصادق المهدي، أمس، إلى انضمام السودان "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن اليمني وما وصل إليه الجيش الليبي في تحرير العاصمة طرابلس، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن تحالف المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أعلنا بعد عقد محادثات أمس، أنهما يتوقعان الاتفاق على تشكيل مجلس جديد يقود البلاد في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا.

والتقى وفد "قوى الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري أمس، في محاولة لحل الخلاف. وقال أيمن نمر، وهو مفاوض من المعارضة: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية، ونتوقع التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لكل الأطراف"، مضيفا: "نتوقع أن نتسلم خلال ساعات، رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة". وذكرت صحيفة "الحياة" أن المعارض

والتقى وفد "قوى الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري أمس، في محاولة لحل الخلاف. وقال أيمن نمر، وهو مفاوض من المعارضة: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية، ونتوقع التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لكل الأطراف"، مضيفا: "نتوقع أن نتسلم خلال ساعات، رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

وذكرت صحيفة "الحياة" أن المعارض البارز الصادق المهدي، دعا، أمس، إلى انضمام السودان "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير. وعن الأوضاع في اليمن، أبرزت صحيفة "الجزيرة" اجتماع وزيري خارجية المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أمس، في لندن لمناقشة الوضع في اليمن، وأكدت دول الرباعية التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها الاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر 2018. وتحت عنوان "لجنة وساطة تخمد مواجهات تعز"، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه بعدما أدت مواجهات في تعز، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، إلى مقتل وجرح العشرات، بينهم مدنيون، نجحت لجنة وساطة حكومية يمنية في إخماد موجة جديدة من المواجهات المسلحة في أحياء المدينة القديمة بين قوات أمنية محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأخرى من تيار السلفيين بقيادة العقيد عبده فارع، المعروف بأبي العباس.

Advertisements وحسب مصدر في لجنة الوساطة التي يقودها القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" الشيخ عارف جامل، قضى الاتفاق بخروج نحو 500 مسلح من كتائب أبي العباس السلفية المحسوبة على "اللواء 35 مدرع" إلى جبهة "الكدحة" في مديرية المعافر جنوب غربي تعز. وصحيفة "عكاظ" سلطت الضوء على سحب دولة قطر إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية. وأعلنت قطر قرار سحب إجراءاتها خلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتناولت "الشرق الأوسط" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013، وتعارضها مع الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح. وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة في اجتماع لها بسان دييجو في كاليفورنيا، أول من أمس، بأنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعدُ تصديق مجلس الشيوخ. وأضاف: "نحن نسحب توقيعنا". وفي تغريدة عبر "تويتر"، وصف ترامب قرار الانسحاب بأنه دفاع عن "السيادة الأمريكية". وتحت عنوان "ثروة خامنئي.. توتر بين واشنطن وقوى عراقية"، ذكرت "عكاظ" أن مصدرا استخباراتيا عراقيا كشف أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، يخطط لدخول العراق. المصدر أضاف أن البغدادي يحاول منذ أسابيع دخول العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أنه يوجد حاليا في جبل "أبو رجمين" بتدمر السورية.



وأرجع المصدر تخطيط البغدادي لدخول العراق إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره الموجودين في بعض المناطق الحدودية. وأفصح عن أن المعلومات التي أدلى بها مصدرها مقربون من البغدادي اعتقلوا أخيرا.

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