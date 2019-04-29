إسرائيل تعيد أسيرين سوريين إلى دمشق.. كل ما تريد معرفته عن الصفقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي سراح أسيرين الأحد، وأعادتهما إلى سوريا فيما وصفتها دمشق بأنها عملية تبادل بوساطة روسية بعد أن استعادت دولة الاحتلال رفات جندي مفقود منذ عام 1982، عثرت عليه قوات خاصة روسية في سوريا.

وجاء الإعلان عن اطلاق سراح الأسرى بعد أسابيع قليلة من تسليم روسيا رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية إلى تل أبيب، حيث شارك هذا الجندي (21 عاماً)، في الغزو الإسرائيلي للبنان، وأُعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

من هما الأسيران السوريان ؟

وذكرت هيئة السجون الإسرائيلية أن الأسيرين هما أحمد خميس وزيدان الطويل.

الأسير الأول هو أحمد خميس يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وعضو بحركة «فتح» الفلسطينية ، بحسب "رويترز".

خميس سُجن في أبريل 2005، وتمت محاكمته بالسجن مدة 18 عاماً حتّى 2023، بعد محاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، لشنِّ هجوم على الجنود.

وكانت نداء أبو سنينة، خطيبة خميس، التي تعرَّفت عليه خلال زيارتها أحد أقاربها في السجن، وتم عقد قرانهما قبل عامين، قالت لـ "رويترز" إن إدارة السجن أبلغتها أنه سيتم الإفراج عنه الخميس 25 أبريل 2019، لكن ذلك لم يحدث.

وأضافت: "تواصلت معهم فقالوا إنه سيُفرج عنه خلال أيام… أحمد غير متأكد من وجهته بعد الإفراج: هل ستكون إلى سوريا أو إلى الضفة".

الأسير الثاني مهرب للمخدرات

أمّا الأسير الآخر فهو زيدان الطويل، البالغ من العمر 57 عاماً، وهو من قرية حضر الدرزية بريف السويداء.

سُجن في يوليو عام 2008، وتمت محاكمته بالسجن مدة 11 عاماً بتهمة تهريب مخدرات، وكان من المقرر أن يفرح عنه في يوليو 2019.

صفقة تبادل أم مبادة ؟

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تشير معطيات تسليم رفات الجندي، وإطلاق سراح الأسيرين إلى حدوث صفقة سرية بين دولة الاحتلال من جهة والنظام السوري من جهة أخرى بوساطة من روسيا ، حيث تربط موسكو بعلاقات جيدة مع إسرائيل، وتعد حليفاً أساسياً لبشار الأسد في الوقت نفسه.

إلا ان الجانبان نأيا بنفسهما -على ما يبدو- عن ذكر ما إذا كانت الخطوة ضمن اتفاق مبادلة تم التوصل إليه بالتفاوض بين البلدين العدوَّين: إسرائيل وسوريا.

لكن مصدراً بالحكومة السورية أوضح لوكالة رويترز تفاصيل ما جرى، وأكد أنه سيتم إطلاق سراح اثنين أو أكثر من الأسرى السوريين، من السجون الإسرائيلية، بعد وساطة روسية.

وأضاف أن السلطات السورية ضغطت على موسكو، لتأمين إطلاق سراح الأسرى بعد أنباء تسليم رفات الجندي الإسرائيلي.

على الجانب الإسرائيلي، وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الأسيرين ليس تبادلا مع سوريا الدولة المعادية لإسرائيل ولكنه أبدى أمله في أن يساعد على معرفة مصير إسرائيليين آخرين فُقدوا لدى السوريين خلال حروب سابقة ، بحسب " ا ف ب".

وقال مسئول طلب عدم نشر اسمه: «إسرائيل قررت خلال الأيام الماضية، إطلاق سراح أسيرين في بادرة حسن نية، فقط بعد استعادة رفات زخاري باومل».

أما روسيا، التي قالت دمشق إنها كانت الوسيط فيما جرى، فقد التزمت الصمت، ولم يصدر أي تعليق منها على الأمر حتى الآن.

وكان المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف كشف في وقت سابق ، أن إسرائيل قررت الإفراج عن مواطنين سوريين من سجونها، وأنه "لا ينبغي اعتبار عودة جثمان بومل، خطوة أحادية الجانب".

وأثار توقيت الإعلان عن القرار الإسرائيلي بعد الانتخابات شكوكاً في إسرائيل.

وقال المحرر والخبير الأمني في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والروس سعوا إلى إخفاء هذه المعلومة الدقيقة عن الإسرائيليين قبل الانتخابات، والاكتفاء فقط بالكشف عن إعادة وإرجاع رفات الجندي الإسرائيلي، وذلك لاعتبارات انتخابية، دون أي حديث عن إعادة اسيريين سوريين إلى دمشق"

ويرى مراقبون ان عقد صفقة لتبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل برعاية روسية، مؤشرا إيجابيا على إمكانية عقد صفقة مماثلة بين حماس وإسرائيل في أي لحظة .

وتحتجز حماس منذ حرب غزة 2014، جنديين اسرائيليين لم تكشف عن مصيرهما، بينما تقول إسرائيل انهما قتلا، اضافة الى انها تحتجز اسرائيليين دخلا القطاع في وقت لاحق.

وكانت إسرائيل وحماس عقدتا صفقة تبادل للأسرى عرفت باسم "شاليط"، أفرجت خلالها حماس عن الجندي جلعاد شاليط، وأفرجت إسرائيل عن اكثر من 1000 اسير فلسطيني.