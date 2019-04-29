فيديو| إيران تستفز أمريكا بـ«أبابيل»وواشنطن ترد.. ما هي حقيقة الفيديو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار الحرب الدعائية بين طهران وواشنطن، بثت السلطات الإيرانية فيديو لطائرة إيرانية دون طيار، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية فى مياه الخليج العربى، وتجمع معلومات عن الأسلحة التي تحملها، وهو ما أستدعى رد أمريكي على الفيديو.

وردت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية على إعلان الحرس الثوري الإيراني ، السبت، عن تمكنه من تصوير حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في مياه الخليج العربي.. فما هي حقيقة فيديو"أبابيل" الإيراني ؟

فيديو "أبابيل " الإيراني

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية السبت أن الحرس الثوري الإيرانى نجح فى إدارة رحلة مراقبة جوية فوق حاملة طائرات أمريكية.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو لا يحمل تاريخا، تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية، وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.

وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

وبعد إقلاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا.

وبعد ذلك، يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدد من الطائرات المتوقفة على السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، وخصوصا طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "اف 18".

وتضمن التقرير المصور، لقطات على ما يبدو من اتقطت بواسطة طائرة حربية دون طيار حلقت فوق السفينة الحربية الأمريكية دوايت أيزنهاور وسفينة حربية أمريكية أخرى في الخليج العربي.

وأظهرت الصور طائرات مقاتلة متوقفة على سطح السفينة.

ولم تذكر "تسنيم" متى تم تصوير اللقطات.

وأشارت وكالة تسنيم إلى أن تواجد أسطول البحرية الأمريكية في منطقة الخليج يعود إلى حقبة الثمانينيات، والحرب البحرية وحرب ناقلات النفط التي استهدفت "إضعاف قوة ايران وذلك عقب نجاحها في مواجهة الجيش العراقي" بحسب ما تقول الوكالة.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت دخلت البحرية الأمريكية إلى مياه الخليج بهدف دعم الجيش العراقي كما بدأت المواجهة بين إيران وأمريكا.

وأشارت الوكالة إلى أن جزءاً كبيراً من صادرات النفط والغاز في العالم يمر عبر مضيق هرمز، وهذا الأمر حول المضيق إلى أحد أهم الممرات في العالم، وقالت إن "هذه القضية دفعت القوى الأجنبية إلى إرسال أساطيلها البحرية إلى هذه المنطقة، وكان الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية في البحرين أحدها".

Advertisements

وأضافت: "لكن الجمهورية الإسلامية بسبب الظروف الجغرافية، وكذلك امتلاكها لقوة بحرية كبيرة وقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز وتمكنها حتى اليوم من توفير الأمن لهذه المنطقة بشكل جيد، ترصد طائراتها المسيرة التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية جميع تحركات السفن الأجنبية في الخليج".

وأشارت الوكالة إلى أن الصور التي التقطت مؤخراً هي صور جديدة "يتم فيها رصد أسطول الأمريكيين في الخليج من قبل الطائرات المسيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية، وهذه الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التي نشرت إلى حد الآن عن رصد تلك السفن".

أمريكا تكشف حقيقة "أبابيل"

وردت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية على إعلان الحرس الثوري الإيراني ، السبت ، عن تمكنه من تصوير حاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور في مياه الخليج العربي.

وحسب "أسوشيتد برس" كشفت المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الليفتنانت كلوي مورغان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، عن مفاجأة بخصوص ذلك الموضوع.

وقالت إن "أيزنهاور" لم تبحر في الخليج منذ عام 2016.

وأكدت أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

ويأتي هذا التطور بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر الحرس الثوري كمجموعة إرهابية لزيادة الضغط على إيران وعزل البلاد. وردت إيران بتصنيف جميع القوات الأمريكية كإرهابيين.

وكان المضيق الذي يمر ما يقرب من ثلث النفط الذي يتم تداوله عن طريق البحر عبره، مسرحًا للمواجهات السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك معركة بحرية استمرت ليوم واحد في عام 1988.

وفي السنوات الأخيرة، اتهمت البحرية الأمريكية قوارب الدورية الإيرانية بمضايقة السفن الحربية الأمريكية في الممر المائي.

والجدير بالذكر أن الطائرة من دون طيار التي أخذت اللقطات هي طائرة من طراز (أبابيل) Ababil-3 القادرة على الطيران لمدة ثماني ساعات على ارتفاع 12000 قدم (3،658 متر) ومدى 250 كيلومترًا (155 ميلًا).

وكررت إيران تهديدها الطويل الأمد بإغلاق مضيق هرمز إذا مُنعت من استخدام الممر المائي الحرج في الخليج، الذي يمر عبره ثلث جميع النفط المتداول في البحر.

وفي عام 2016، التقطت البحرية الإيرانية لقطات فيديو لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، ومقرها نورفولك، فرجينيا ، بينما كانت في منطقة الخليج تشن غارات جوية وعمليات داعمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.