دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خبر سار لـ "حاملي أندرويد".. طرح لعبة سوبر ماريو خلال أيام

أفادت تقارير صحفية عالمية عزم شركة نينتندو اليابانية طرح أحدث نسخ من لعبتها الشهيرة سوبر ماريو لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويأتي ذلك بعدما طرحت شركة نينتندو اليابانية نسخة تجريبية من لعبة سوبر ماريو العام الماضي 2018 قبل أن تتراجع عن فكرة طرح للعبة سريعًا؛ لحاجة اللعبة حينها للعديد من التطويرات حسبما رأى القائمين عليها.

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وحسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية فأنه سيتم طرح النسخة الأولى من اللعبة تحت اسم "رحلة ماريو كارت Mario Kart Tour" خلال الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو المقبل على أن تتوافر بعدها لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس.المزيد:

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