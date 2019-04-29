بعد «الذئاب المنفردة».. «خلايا التماسيح» استراتيجية «داعش» الجديدة لاستهداف أوروبا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هدد تنظيم "داعش" أوروبا بـ"خلايا التماسيح" ، حيث تلقت أجهزة المخابرات البريطانية معلومات بشأن مخططات "داعش" الاعتماد على نهج جديد لتنفيذ العمليات الإرهابية، وهو نهج أقرب إلى عمليات "الذئاب المنفردة" ضمن محاولات التنظيم مواجهة الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا.

وتلقت أجهزة الاستخبارات معلومات بشأن مخططات لتنظيم "داعش"، بهدف تنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يعرف باسم "خلايا التماسيح"، حسب "صنداي تايمز".

وتقول المخابرات البريطانية إن هذه الخلايا بها عناصر نائمة، تتبع داعش وتنفذ أوامره.

وتم الكشف مؤخرا عن كون منفذ هجوم سريلانكا "عمل بناء على أوامر تلقاها من إرهابيين بريطانيين متواجدين في سوريا، بمن فيهم الداعشي المعروف باسم جون".

هجوم سريلانك والخلايا النائمة

ويقول مسئولو المخابرات البريطانية إن عبد اللطيف جميل محمد قد تدرب في سوريا على أيدي إرهابيين بريطانيين، ثم ذهب إلى سريلانكا لتنفيذ مهمته التي كانت واحدة من هجمات طالت كنائس وفنادق، وأسفرت عن سقوط 360 قتيلا، بينهم 8 بريطانيين.

وأكدت الصحيفة أن مسئولي الشرطة البريطانية دعوا العاملين في المساجد والكنائس ببريطانيا للحصول على تدريبات تتعلق بمكافحة الأعمال الإرهابية، تحسبا لأي هجمات قد تقع.

ويخشى خبراء أمنيون من وقوع حوادث كالتي هزت سريلانكا، بعد أن غير "داعش" من استراتيجيته الإرهابية إثر هزيمته في كل من سوريا والعراق، وتحوله للاعتماد على المنتسبين المتواجدين في خلايا منتشرة في دول العالم.

واستهدفت سلسلة الهجمات الإرهابية كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 360 أشخاص الماضي وإصابة 500.

الوثائق السرية

وفي تقريرها الذي نشرته (صنداي تايمز) في مارس الماضي لمراسلتها في شمال سوريا لويز كالاهان قالت إن "داعش" يخطط لهجمات جديدة في أوروبا، ودعم عناصره الموجودين بالفعل هناك، مشيرة استنادا للوثائق التي حصلت عليها إلى أنه زرع خلايا نائمة أطلق عليها التنظيم اسم "خلايا التماسيح"، عبر أجزاء من سوريا وشكل فرق اغتيالات لاستهداف أعدائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق كانت محفوظة على قرص مدمج سقط خلال تبادل لإطلاق النار بين خلية نائمة لداعش والقوات المحلية قبل شهر في منطقة صحراوية محررة شمال شرق سوريا.

وأوضحت أن القرص الصلب يحتوي على مستندات تضم مئات من أسماء عناصر التنظيم وميزانياتهم ومراسلاتهم، مرجحة أن ما يدعم صحة الملفات هو تفاصيلها، وهي سمة مميزة للنظام البيروقراطي في قلب التنظيم الإرهابي.

وفي رسالة مكتوبة في يناير 2019، موجهة إلى زعيم محلي للتنظيم في سوريا، يحدد أحد القياديين البارزين الذي يطلق على نفسه اسم أبو طاهر الطاجيكي خطة لمساعدة أعضاء داعش في أوروبا على شن هجمات، وإحضار عناصر داعش من الخارج إلى سوريا.

وتقول الرسالة المكتوبة بصيغة الغائب: "الأخ (الطاجيكي) لديه أفراد ويريدون العمل في مناطق خارج تكاليف الولايات البعيدة، فلا مانع لدينا من أن يتواصل معهم وينفذوا العمليات".

وتشير الرسالة إلى طلب الإذن لتأسيس مكتب للعلاقات الخارجية لإدارة العمليات في أوروبا وغيرها من المناطق، وتضيف الرسالة: "قبل أن ينفذوا العمليات يرسلون لنا الأهداف إن كان التواصل آمنا، وإلا فلينفذوا. ولن نقصر معهم بما يحتاجون لمن أراد ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى واقعية ومصداقية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الطاجيكي" كان يعتزم تقديم خططه إلى لجنة أرسلها زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، لكن تم تأجيل الاجتماع بعد مقتل أحد الوسطاء، حيث يسأل في الرسالة، عن فرصة أخرى لتقديم الاقتراح.

ووفقا للصحيفة، يُعتقد أن البغدادي يقبع في مخبأ صحراوي سري مع "كبار أمراءه"، وليس في معقل "داعش" الأخير في قرية الباغوز، التي كانت مسرحاً للقتال العنيف في الأسابيع الأخيرة، والتي سقطت على يد قوات الأكراد المدعومين من الغرب.

وفي رسالتين أخريين تم إرسالهما إلى قادة "داعش" في العراق وسوريا من الكاتب نفسه، الذي على الرغم من أن اسمه يبدو أنه عراقي وليس طاجيكي، يقدم أوراق اعتماده قائلا: إنه أصيب في اليد اليمنى والساق اليمنى ثم ساقيه، وتعهد بالولاء لداعش في عام 2013، ثم يقدم نفسه ورجاله.

وكتب في الرسالة: "نرسل لك، اقتراحنا، وهو إنشاء خلايا تماسيح"، مستخدما تعبيرا لا يستخدمه "داعش" على نطاق واسع ويبدو أنه يشير إلى قتلة يتوارون عن الأنظار تحت السطح، حيث يضيف: "سوف يقتصر عملهم على قتل أعداء الله وأخذ أموالهم وإرسالها إليك- إذا كنت تريد ذلك".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لديهم بالفعل طاقم جاهز للعمل، بما في ذلك الفنيين والمتسللين عبر الإنترنت وليس لديهم أي أموال أو أسلحة.

ووفقا للصحيفة، يظهر جدول بيانات ميزانية التنظيم لمجموعة تضم 65 مسلحا في دير الزور أنهم يدفعون 35 دولارًا شهريا، وتحصل زوجاتهن على المبلغ نفسه، بينما تحصل الأسر على 25 دولارا شهريا لكل طفل، ويتقاضى أحد المسلحين، الذي لديه 4 زوجات و10 أطفال، 425 دولارا شهريا، بينما تتقاضى زوجة أخرى 70 دولارا.

ورجحت الصحيفة أن دقة حفظ السجلات والتوافر الثابت للأموال حتى عندما كانت قوات التحالف تقصفت "داعش" تعد مؤشرا على أن التنظيم كانت مستعدا تماما للهزيمة.

واختتمت بالإشارة إلى أن أحد تقارير الميزانية ربما يعطي فكرة عن سبل بقاء التنظيم، حيث يتم تخصيص 5 آلاف دولار للعمل السري، فيما تشير وثائق أخرى إلى أن أعضاء خلايا "داعش" النائمة يحاولون إنشاء شركات خاصة؛ لا سيما بشراء الناقلات وتجارة النفط لاستخدمها من أجل مراقبة أجزاء من الصحراء والسيطرة عليها.

من الهندسة إلى الإرهاب

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محمد (36 عاما) الذي فجر نفسه في دار للضيافة بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، درس الهندسة في جامعة "كينغستون" جنوبي لندن، بعد أن أنهى الشاب الذي ينتمي إلى عائلة سريلانكية غنية جمعت ثروتها من التجارة بالشاي، عامين بدارسة هندسة الطيران والفضاء بمركز الطيران الآسيوي بكولومبو.

ولأكثر من 10 سنوات، سعت الأجهزة الأمنية في سريلانكا لمعرفة توجهات محمد ونشاطاته خلال فترة تواجده ببريطانيا، بينما تعكف الاستخبارات البريطانية على دراسة أي "بذور للتطرف" عند محمد خلال دارسته في "كينغستون" بين عامي 2006 و2007، حيث كان يقطن بتوتينغ جنوب غربي العاصمة لندن، مع ثلاثة شبان آسيويين.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد شهدت الجامعة التي درست فيها محمد بعض الخطابات التي ألقاها الداعية المتطرف شكيل بيغ سنة 2006، وحث من خلالها الطلاب للانضمام لتنظيم "داعش" والقتال في صفوفها بالخارج.

وحرص ضباط مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد على مراقبة محمد أثناء تواجده في بريطانيا، بما في ذلك رحلة قام بها إلى البلاد عقب تخرجه سنة 2008.

وتعتقد أخت محمد، سامسول هداية، أنه أصبح متشددا خلال دراسته العليا في أستراليا، وقالت في تصريحات للصحيفة البريطانية: "كان شخصا عاديا عندما ذهب للدراسة في بريطانيا وكذلك الأمر عندما رجع، إلا أنه بات مختلفا عندما عاد من أستراليا بعد إتمام دراسته العليا".

وتابع محمد دارسته العليا في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا بملبورن، بين عامي 2009 و2013، وانتقل للعيش هناك برفقة زوجته.

ومثلت ملبورن موقعا مهما للإرهابيين بما فيهم نيل براكاش، الذي سافر إلى سوريا سنة 2013، وأصبح من المسؤولين عن تجنيد أفراد لصالح "داعش".

وبعد إنهاء دراسته ورجوعه إلى كولومبو، اتصل محمد ببراكاش في سوريا، للتنسيق للعمل الإرهابي الذي وقع في سريلانكا، حيث كان محمد على تواصل مع إرهابيين آخرين أثناء تواجده في الرقة السورية لتنظيم عمليات التجنيد والتخطيط بمن فيهم جنيد حسين.

ورغم مقتل أفراد ما يعرف باسم "الفيلق" وهي وحدة النخبة من المجندين الغربيين الذين يسعون لجذب الناطقين بالإنجليزية للانضمام لداعش، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة في أعمال تخريبية، وتحريض المؤيدين للفكر المتطرف بالغرب على شن هجمات، إلا أن تأثيرهم لم يمت.

حيث أظهر فيديو كشف عنه بعد الهجمات الدامية بسريلانكا منفذي الاعتداءات وهم يبدون ولاءهم لقائد التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، كما تضمنت البيانات المخزنة على قرص صلب وجد بإحدى مناطق القتال بسوريا وكشفت بعضا من تفاصيله الصحيفة البريطانية، خطط تشكيل "خلايا التماسيح" التي ستعمل خارج المناطق التي كانت تحت هيمنة "داعش"، بحسب "سكاي نيوز عربي".

وتعليقا على تقرير الصحيفة البريطانية، قال تشارلي وينتر، من المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة "كينغز كوليدج" بلندن: "مع سقوط داعش في سوريا والعراق، سيصبح أعضاؤها أكثر عنفا خارج تلك المنطقة"، مضيفا "إنها نظرة قاتمة لما هو قادم، إذ من المحتمل أن نرى وقوع المزيد من الهجمات المنظمة في المستقبل القريب. هجمات سريلانكا ليست الأخيرة، وهي مجرد اختبار وبداية لحوادث أخطر".

أقرب لـ" الذئاب المنفردة"

وقالت وحدة الرصد والتحليل بمرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، إن "خلايا التماسيح" وهو نهج أقرب إلى عمليات "الذئاب المنفردة"، وذلك ضمن محاولات التنظيم مواجهة الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة توظيف الخلايا النائمة التابعة للتنظيم التي تعمل تحت الأرض على هجمات من وقت لآخر على معاقل وأهداف يحددها قادة التنظيم لهؤلاء.

وأشار المرصد في بيان الأحد، إلى أن هذه الاستراتيجية تم الكشف عنها في إحدى الوثائق السرية التي تم العثور عليها عقب مواجهات بين عناصر من التنظيم والقوات الحكومية بشمال شرق سوريا في مارس الماضي.

استراتيجيات النهج الجديد

ويشير النهج الجديد في الاستهداف إلى عدة استراتيجيات حول خطط التنظيم الجديدة التي يسعى إليها، والتي تتمثل في زيادة الهجمات الإرهابية عبر عدة أشكال سواء عبر الذئاب المنفردة أو عبر دعم مقاتليه العائدين من بؤر الصراع إلى بلدانهم، وتفجير المركبات، والاغتيالات، واختراق الحواسيب، وهي خطط قد يتبعها تنظيم "داعش" مستقبلًا.

وأشارت المراسلات إلى أن هذه الاستراتيجية ستطبق من خلال دعم المقاتلين المدربين على شن هجمات في الكثير من المناطق بأوروبا، حيث كان من بين هذه الوثائق مراسلات بين أحد أعضاء التنظيم يدعى "أبو طاهر الطاجيكي" وعلى الأرجح هو من ابتكر هذه الاستراتيجية وبعض قادة التنظيم بسوريا يشرح في هذه المراسلات كيف يمكن تشكيل "خلايا التماسيح"، وأهم أهدافها.

وبينت المراسلات أن هذه الاستراتيجية تعتمد بالأساس على ما يعرف بـ "مكتب العلاقات الخارجية لدولة الخلافة" والذي تتمثل مهمته في تمويل هذه الخلايا، كما ذكرت المراسلات أن "الطاجيكي" تقدم إلى "دولة الخلافة" بإنشاء ما يعرف بـ "مكتب العلاقات الخارجية لإدارة العمليات بأوروبا" ومن خلاله سيتم دعم هذه الخلايا الجديدة التي تقوم وفقًا للرسالة بالهجوم على "أعداء دولة الخلافة" وأخذ أموالهم وإرسالها إلى "دولة الخلافة"، واغتيال كل شخص يشكل تهديدًا لدولتهم المزعومة أو لخليفتها أيًّا كان.

وأوضحت وحدة التحليل أن فكرة هذه الخلايا تقوم على "رعاية" العائدين والموالين للتنظيم في أوروبا لأن لديهم النية في تنفيذ عمليات لنصرة التنظيم خارج سوريا والعراق، وتجهيز أشخاص انتحاريين على صناعة المتفجرات وتفجير المركبات وتدريبهم علي الخطف.

إضافة إلى دعم قراصنة التنظيم عبر مواقع الإنترنت وتدريب المزيد منهم، ومما يؤكد ذلك ما نشر عبر منصات داعش الإعلامية مؤخرًا من دعوات بضرورة تكثيف العمل على استهداف بعض الحسابات الإلكترونية، وقد وافق "والي ولاية البركة" التابع للتنظيم على تنفيذ هذه الخطة منذ يناير من هذا العام شرط أن يرسل هؤلاء إلى المناطق المحددة بالتفجيرات والهجوم.

وذكرت وحدة التحليل أن هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي خسر فيه التنظيم مواقعه المهمة في سوريا والعراق، وأن ذلك يعد نقطة تحول تخدم التنظيم، فهو من ناحية لا يزال لديه الأموال التي تمكنه من البقاء ودعم المقاتلين في خارج سوريا والعراق، وبالتالي سيحصر هذه الأموال في تنفيذ العمليات الإرهابية خارج سيطرته، كما أكد ذلك "هوارد شاتز" أحد المختصين في الشؤون المالية للجماعات الإرهابية بمؤسسة راند للأبحاث أن التنظيم استثمر الكثير من أمواله في دعم مقاتليه في الخارج لتجنيد أكبر عدد ممكن من الانتحاريين بقدر الإمكان.

وأوضحت الوحدة، أن المقترح المقدم من الطاجيكي يقوم على استهداف القارة الأوروبية أولًا بهذه الخلايا، وتطبيقها بعد ذلك في الكثير من المناطق حول العالم، حيث تشير الوثائق إلى أن هناك خلايا بالفعل أنشئت في مناطق أوروبية وفي روسيا، ويرجح أن هذه الخلايا مكونة من التنظيم المبايع "لداعش" في شمال روسيا والمسمى تنظيم" ولاية القوقاز ".