شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 7800 معتمر فلسطينى إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة العمرة منذ مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصر للطيران، من نقل 7800 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة، على متن 32 رحلة جوية، وذلك منذ مارس الماضي. وأفادت مصر للطيران - في بيان امس الأحد - أن الشركة ستسير غدا الإثنين، 4 رحلات طيران لنقل 930 معتمرا لأداء المناسك، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة ٤ مارس الجاري حتى ٥ يونيو المقبل، بواقع ٤ رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة.

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