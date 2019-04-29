شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع متأثراً بإصابته بجلطة قلبية أثناء متابعة مباراة النصر والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: توفي أحد مشجعي فريق النصر متأثراً بإصابته بجلطة قلبية أثناء متابعته لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت، والتي انتهت بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين. Advertisements ودشن مغردون هاشتاقاً يحمل اسم المشجع “#سلطان_مفرح_البشري“، سائلين الله أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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