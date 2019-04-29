شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجسمي: الفنان الإماراتي مظلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الحديث مع الفنان والمنتج الإماراتي البارز أحمد الجسمي، لا يمكن أن يتوقف عند حدود أدواره الرمضانية، تلفزيونياً وإذاعياً، فلديه عمل إذاعي يسجل حلقاته مع الفنانة سميرة أحمد، والأمر بالضرورة يمتد إلى واقع الدراما الإماراتية، وتقلص عدد أعمالها المشاركة في رمضان، وكيفية النهوض بها وضخ دماء جديدة فيها.

في هذا الجانب تحديداً، يجب أن نتوقف عند ما يقوله الجسمي الفنان المنتج الذي سار كثيراً في دروب الدراما الإماراتية ويعرف أسراراها، ولديه رؤى لانطلاقها.

يشارك الجسمي هذا العام في الدراما الخليجية بعملين الأول تمثيلياً وهو «حدود الشر» مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، والثاني إنتاجياً بعنوان «أجندة» بالتعاون مع الفنانين هيا عبدالسلام، وفؤاد علي، إلى جانب بطولته المسلسل الإماراتي «الطواش» الذي يعود به للعمل مجدداً مع الكاتب جمال سالم، وبمشاركة نخبة من النجوم الإماراتيين.

عن هذه النشاطات نحاوره، لكن في قلب الحديث دوره في الفيلم التاريخي العالمي، «خورفكان 1507» المستوحى من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر 1507».

وهنا تفاصيل الحوار.

* ماذا عن مشاركتك مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد في مسلسل «حدود الشر»؟

- سعيد جداً بتلك المشاركة، وفخور جداً بالعمل مع سيدة الشاشة الخليجية، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما الكويتية، ومن إخراج المبدع أحمد دعيبس، ومن تأليف محمد النشمي. وقصة المسلسل شبه واقعية فيها أحداث اجتماعية، تدور في حقبة الستنيات في الكويت، أي مع بداية عصر النهضة الكويتية. وتطلب العمل مجهوداً كبيراً من صناعه لمناقشة أدق التفاصيل والأحداث في تلك الفترة.

وأجسد في العمل دور زوج النجمة حياة الفهد، وأتزوج عليها عراقية، تؤدي شخصيتها ميس كمر، تأتي للمعيشة في منزلي بصحبة شقيقتها، ويتحول المنزل فيما بعد لحروب بين الزوجتين، القديمة وبناتها، والجديدة وشقيقتها. وأتوقع أن يترك العمل بصمة في تاريخ الدراما الخليجية لما فيه من تفاصيل دقيقة عن تلك الحقبة.

* ما سبب تعاونك المستمر مع الفنانة حياة الفهد في معظم أعمالها؟

- هذا من حسن حظي، ويرجع للتفاهم بيننا من جهة، وللعلاقة الإنسانية الطيبة التي تجمعنا من جهة أخرى، والتي تعود إلى سنوات عدة، والفهد تعلم جيداً أدواتي وإمكاناتي، وأنا أيضاً عندما أقف أمامها أجد نفسي متفاعلاً جداً، وأخرج كل ما بداخلي، وفي النهاية هي مدرسة، وكل ما قدمته من أعمال معها بمثابة محطات مهمة في تاريخي الفني.

* شاهدنا في الإعلام الترويجي للعمل عدداً كبيراً من الفنانين الجدد، كيف ترى مشاركة الأجيال الجديدة مع نجوم كبار وفي أعمال مهمة مثل ذلك؟

- نعتز جميعاً بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، وبالفعل نحن ننتمي إلى جيل مختلف واجه تحديات عدة، لكن في الوقت الحالي هناك العديد من الفنانين الذين أثبتوا وجودهم، واليوم نجتمع على أرض الكويت لنواكب التطور، ونؤكد تواصل الأجيال في هذا المسلسل المميز.

* وماذا عن العمل الثاني «الطواش» وتواجد عدد كبير من نجوم الدراما الإماراتية فيه؟

- «الطواش» مختلف تماماً عن «حدود الشر»، فهو عمل إماراتي كوميدي شعبي، من تأليف وإنتاج جمال سالم، وإخراج عارف الطويل. والمسلسل في المجمل خفيف مدة كل حلقة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً في رمضان، ويدور في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، وهي فترة الغوص على اللؤلؤ، وأجسد من خلاله دور «طواش»، التاجر الناجح الذي يمر بظروف صعبة، وقهر، وتنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي طوال أحداث المسلسل.

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* هل سبب مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الإماراتية في «الطواش» قلة الأعمال هذا العام؟

- بالفعل هذا حقيقي جداً، وكان من الممكن أن يتوزع هؤلاء النجوم على أعمال أخرى لولا قلتها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفنان الإماراتي مظلوم بالفعل، ورغم عدم تقصير القنوات معنا في السابق، إلا أننا لا نعرف ماذا حدث، هل هو عدم ثقة، أم عدم اهتمام منها في هذه الفترة، خاصة أننا أصبحنا نقلل من قيمة أعمالنا أمام المنتج الخليجي، بل نقلل من النجوم الإماراتيين أنفسهم، وبالتالي أدعو الجميع إلى الاهتمام أكثر بالدراما، مثلما حدث مع المسرح ووصوله لأعلى المراتب، خليجياً وعربياً، بسبب دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

ومن تلك الجزئية لابد من طرح سؤال على القنوات الفضائية وهو: «لماذا نغيب عن الدراما؟» بالرغم من أن نجوم المسرح هم أنفسهم نجومها، فلو أصبح هناك اهتمام ودعمت كل محطة من محطات الدولة عملين لكان لدينا 6 أعمال في العام، وسيخرج نجوم شباب قادرون على منافسة الدراما الخليجية التي أصبحت منحصرة في الكويت فقط، في النهاية أوجه دعوة للجميع أن تهتموا بأبنائكم الفنانين أكثر من ذلك حتى نستطيع المنافسة، ولأننا قادرون على ذلك.

* بعد صعودها من خلال «خيانة وطن» عادت الدراما الإماراتية للهبوط مرة أخرى بشكل ملحوظ فلماذا ؟

- الدراما الإماراتية ليست في الحضيض، ومستواها بخير، بل أكثر من جيدة، ولدينا طاقات إيجابية كثيرة، ولكننا غائبون بعض الشيء كما ذكرت، وبالتالي نحتاج إلى الاستمرارية وزيادة المعروض حتى تنضج.

* لكن الدراما الإماراتية متهمة دائماً بالابتعاد عن الواقع و الاهتمام بالتراث.

- بكل بساطة، سنعود لفكرة عدم وجود أعمال كثيرة، وبالتالي لن يوجد التنوع المطلوب في الدراما، ففي السابق كان هناك أكثر من عمل متنوع بين الشعبي، والدرامي، والواقعي، إنما الآن لا يوجد سوى عملين، ورمضان له خصوصية تتطلب أن تكون بعض الأعمال خفيفة، وفي الوقت نفسه تطرح قضايا، ولها هدف ومضمون.

* قدمت أعمالاً ناجحة مع جمال سالم من قبل، فهل لهذا السبب قررت التعاون معه مرة أخرى بعد انقطاع؟

- معظم أعمال جمال سالم من إنتاجه، وهو من صناع النجوم في الإمارات، ومعروف بالوقوف مع الفنان من البداية حتى يصبح نجماً، وخلال الفترة الأخيرة كان كل منا مشغولاً بأعماله ومشروعاته، إلى أن اجتمعنا مؤخراً، وعرض علي إعادة أمجاد المسلسلات الناجحة مثل «عجيب غريب«، و»حظ ياناصيب»، وعندما طرح دور «الطواش» وافقت على الفور لجمال الدور والمسلسل ككل.

* أين شركتك «جرناس» من إنتاج الأعمال الإماراتية؟

- موجودة ولم تختف، وعلى مدار الأعوام الماضية قدمت العديد من الأعمال بدعم من تلفزيوني دبي وأبوظبي، ولكن عندما أنتجت مسلسل «غمز البارود» من مالي خسرت فعلياً، لأنه لا يعرض سوى على قنواتنا فقط، ولا يباع للقنوات الأخرى مثل «إم بي سي»، والسبب أن الأعمال الإماراتية على وجه التحديد، لها خصوصية، بعكس الأعمال الكويتية التي تباع وتعرض على قنوات عدة. في النهاية قررت الابتعاد هذه السنوات عن الإنتاج لعدم وجود دعم كما كان، وفي الوقت نفسه أقدم هذا العام عملاً خليجياً من إنتاجي بالتعاون مع الفنانين هيا عبدالسلام، وفؤاد علي، هو مسلسل «أجندة» الذي يعرض خلال شهر رمضان، من تأليف مريم نصير ويضم نخبة من الفنانين.

* ماذا عن المسلسل الإذاعي الذي تشارك فيه الفنانة سميرة أحمد؟

- ليس مسلسلاً بمعنى الكلمة، وليس كما يشاع أنه لشهر رمضان، وإنما هو عمل توعوي أسري يذاع يومياً على مدار العام. وهو جهد مشكور من الفنانة سميرة أحمد خدمة للمجتمع.

«خورفكان 1057» تجربة عالمية

عن مشاركته في فيلم «خورفكان 1057» بالرغم من قلة ظهوره سينمائياً، يقول الفنان أحمد الجسمي: هذا العمل تحديداً بمثابة فخر واعتزاز بالنسبة لي، واستفدت منه الكثير، وحقق لي الرغبة الداخلية للظهور سينمائياً رغم عرض عدة أعمال في الفترات الماضية علي واعتذاري عنها. وأول أسباب خوضي تلك التجربة أن القصة مستوحاة من كتاب لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن العمل عالمي، وتاريخي، ويوثق فترة مهمة من فترات المنطقة ككل أثناء الاحتلال البرتغالي، وليس قصة خورفكان فقط. وفي العمل تعاونا مع مخرج بريطاني، وشركة إيرلندية وقفت على أدق التفاصيل سواء في الملابس، أو المعارك وكيفية اخراجها، أضف إلى ذلك أن هذا المشروع الفني الضخم هو ختام لمشروعات وإنجازات كبرى في المنطقة على يد صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أعتز وأفتخر بأنني قاسم مشترك في أعمال سموه المسرحية، وأكملتها بعمل سينمائي تاريخي.