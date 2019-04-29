تصريحات غير مسؤولة للصدر

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أطلق مقتدى الصدر تصريحات مسيئة، طالت، فيما طالت، مملكة البحرين، ولا تنم إلا عن تهوّر مطلقها وتخبطه، وافتقاره للحصافة السياسية، وعدم امتلاكه لرؤية واقعية صحيحة للأوضاع في المنطقة، غير آبه بأن هذه التصريحات تلحق الضرر الكبير ببلده العراق نفسه، حتى لو لم يكن هو شخصياً في الموقع المباشر للسلطة، لأنها تسيء للجهود التي تبذلها حكومة العراق لمدّ الجسور مع المحيطين الخليجي والعربي، وهو ما وجد تعبيراً له في الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية للمملكة العربية السعودية وفي النتائج الإيجابية التي انتهت إليها.

أثارت تصريحات الصدر استياء واسعاً في البحرين، حيث أعلنت وزارة الخارجية استدعاءها للقائم بأعمال سفارة العراق بالإنابة في المنامة، للإعراب عن استنكار البحرين واحتجاجها الشديدين لتصريحات الصدر، مؤكدة أنها «تمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وتدخلاً سافراً في شؤونها، وخرقاً واضحاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق».

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وتأتي تصريحات الصدر المسيئة للبحرين في وقت تشهد فيه البلاد خطوات مهمة وذات مغزى لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة التي عرفتها البلاد في عام 2011 وما تلاه، حيث أعلن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مؤخراً عن قرارات قوبلت بارتياح شعبي كبير، ومنها قراره بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، كما أصدر الملك توجيهات بتعزيز إمكانات التدابير البديلة للعقوبات على المحكومين في قضايا أمنية، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم.

ونظر إلى هذه المبادرة الملكية كمنطلق لخطوات تالية ترسخ نهج التفاهمات الوطنية، وتعزز وحدة الجبهة الداخلية في البحرين في مواجهة التحديات المختلفة، وترسخ الوحدة الوطنية للمجتمع البحريني.

وكان الأحرى بمقتدى الصدر وبسواه من الفعاليات السياسية في العراق الدفع في اتجاه المزيد من التفاهمات مع دول الخليج العربي، بما يؤكد على العمق العربي للبلاد، ويبعدها عن التجاذبات الإقليمية غير العربية التي حوّلت العراق إلى ساحة مبارزة على النفوذ، وليس التحريض على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الشقيقة الأخرى.

وللأسف جاء موقف الحكومة العراقية من تصريحات الصدر مخيباً للآمال، وأبعد ما يكون عن الموقف المرتجى، لجهة رفض تلك التصريحات، والتأكيد على أنها لا تمثل موقف الدولة العراقية ولا توجهاتها، بل تلحق بها الضرر، وكذلك الإعلان عن الحرص على علاقات تعاون وتفاهم مع دول المنطقة العربية، بما يعود بالنفع على العراق نفسه الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية شديدة الدقة والخطورة.

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