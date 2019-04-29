الإمارات تدعم «المركزي» السوداني بـ 250 مليون دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس الأحد، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار؛ أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

‎وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية

‎ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم، المديرة العامة للأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

‎وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، تأتي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

‎وأضاف أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية حريص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها، من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان والتي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود.

‎وذكر السويدي أن الصندوق موّل العديد من المشاريع الاستراتيجية في السودان، وتركت تأثيراً مباشراً في أفراد المجتمع السوداني وعززت مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

‎من جانبها، أشادت آمنة ميرغني حسن التوم، بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات للشعب السوداني، مؤكدة تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد، وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

‎كما أعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت مهم، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وستخفف من الضغوطات التي تواجه الجنيه السوداني، وستحقق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف.

‎وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) في بنك السودان المركزي، للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان.

‎يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث موّل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السودان. وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس الأحد، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار؛ أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.‎وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.‎ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم، المديرة العامة للأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.‎وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، تأتي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.‎وأضاف أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية حريص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها، من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان والتي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود.‎وذكر السويدي أن الصندوق موّل العديد من المشاريع الاستراتيجية في السودان، وتركت تأثيراً مباشراً في أفراد المجتمع السوداني وعززت مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.‎من جانبها، أشادت آمنة ميرغني حسن التوم، بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات للشعب السوداني، مؤكدة تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد، وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.‎كما أعربت عن شكرها وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت مهم، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وستخفف من الضغوطات التي تواجه الجنيه السوداني، وستحقق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف.‎وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) في بنك السودان المركزي، للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان.‎يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث موّل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السودان.

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