استقبال حافل لبطل سلة الخليج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
حظي فريق رجال السلة في نادي الشارقة باستقبال حافل عند عودته أمس من عاصمة البحرين المنامة التي احتضنت بطولة الأندية الخليجية، والتي فاز بلقبها «الملك» على حساب فريق المنامة، ليحتفظ باللقب للعام الثاني توالياً.
تقدم المستقبلين عبيد سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤوليه وحشد كبير من جماهيره ومحبيه، كما مثل اتحاد السلة الإماراتي عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة.
وأكد سالم عبيد الشامسي سعادته باللقب الخليجي الثاني لناديه على المستوى الخليجي، وأعاد الفوز المستحق باللقب إلى الرعاية والدعم الكبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل جهد إدارة الألعاب الجماعية في النادي وجهد الجهاز الفتي بقيادة المدرب المواطن عبدالحميد إبراهيم.
وذكر أن المستوى المشرف الذي ساهم في الحصول على اللقب الخليجي يجعلنا أكثر حرصاً على المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل.
أما مدرب الفريق عبدالحميد إبراهيم فاعتبر أن الفوز الخليجي تأكيد على تميز الفريق وعلى مقدرته على تحقيق الإنجازات خاصة إذا ما وجد الاهتمام وفرص التدريب المناسبة.
واعتبر «حميدو» ان الاحتفاظ باللقب الخليجي كان اكثر أهمية من اللقب الذي حققه الموسم الماضي، لأنه أكد قوة الفريق وتميزه.
وأشاد علي أميري مشرف اللعبة في النادي بالفوز المستحق بالبطولة الخليجية.
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