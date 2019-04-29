نساء وأطفال ضحايا مجزرتين للحوثي بتعز والبيضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”:

تواصل ميليشيات الحوثي ارتكابها المجازر الدموية بحق المدنيين في اليمن، في سياق حربها المدمرة في البلاد منذ خمسة أعوام ضد السلطة الشرعية والدولة والمجتمع.

وأمس الأحد، ارتكبت الميليشيات جريمتين مروعتين في محافظتي تعز والبيضاء راح ضحيتهما 11 مدنياً من أسرتين مسالمتين، خلال قصفها لأحياء سكنية، دون مراعاة لقواعد الاشتباك مع قوات الشرعية.

وقتلت الميليشيات في محافظة تعز 6 أفراد من أسرة واحدة بقصف بصاروخ كاتيوشا استهدف منزل المواطن عبدالله المرادي في قرية مشرفه وادي بني خولان مديرية جبل حبشي، منهم 5 أطفال مع أمهم وإصابة 3 آخرين وتدمير المنزل بالكامل. وما زالت الميليشيات تفرض حصاراً على أجزاء واسعة من محافظة تعز منذ أكثر من أربع سنوات، وتستهدف، بالقصف المباشر والقناصة، المدنيين بشكل متواصل.

وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، قُتل 5 أفراد من أسرة واحدة في قصف لميليشيات الحوثي بقذيفة دبابة على منزل في منطقة الحبج بمديرية الزاهر. وأشار مصدر محلي بالمحافظة إلى أن الأسرة مكونة من أم وأطفالها الأربعة.

في الأثناء، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً في محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار كبير لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية. وطهرت قوات الجيش الوطني ما تبقى من جيوب حاولت ميليشيات الحوثي الانقلابية التسلل إليها في منطقة تورصة بمديرية الأزارق غرب المحافظة، بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها السبت، بعد مواجهات عنيفة، تكبدت الميليشيات فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأصدرت وزارة الدفاع اليمنية بياناً جاء فيه: إن «قوات الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة «يعيس» شمالي مديرية «مريس». واستهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع الحوثيين في جبل «قرحة»، المطل على منطقة «العود» شمالي غرب مديرية قعطبة. وأسفر القصف عن مقتل 17 عنصراً وإصابة 15 آخرين من عناصر الميليشيات الحوثية، وفقاً للمصدر.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عنصرين قياديين من ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى مواقع للجيش في جبهة مريس. وأسر القياديين أثناء تنفيذهما عملية استطلاع بعد تسللهم من شعاب منطقة هجار شمالي منطقة العود، إلى مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس. ووفقاً للدفاع اليمنية، فقد بلغ عدد الأسرى الحوثيين لدى الجيش الوطني منذ تصاعد المعارك في الضالع أكثر من 300 عنصر.

وتقدم الجيش صوب منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية شرق مدينة تعز وسط انهيار كبير وفرار جماعي لعناصر المليشيا. وتمكنت قوات الجيش الوطني في المواجهات من التقدم نحو ما يقارب كيلومترين باتجاه مديرية ماوية.

وحقق الجيش اليمني تقدماً جديداً على جبهة القتال في محافظة صعدة، وأوضحت مصادر، أن القوات تقدمت في مديرية الصفراء؛ حيث وصلت إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للميليشيات في محافظة صعدة.