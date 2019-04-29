علي أبو الريش: الشيخ زايد ظاهرة تاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

استضاف صالون الملتقى الأدبي في المعرض ، أمس الأول، الكاتب والروائي الإماراتي علي أبوالريش، في جلسة لمناقشة مجمل أعماله حيث صدرت له ثماني روايات هي بالترتيب، «الاعتراف»، «السيف والزهرة»، «رماد الدم»، «نافذة الجنون»، «تل الصنم»، «ثنائية مجبل بن شهوان»، «سلائم»، «ثنائية الروح والحجر»، و«التمثال»، كما أصدر أيضاً مجموعة قصصية، وأخرى نثرية، ومسرحيتين، إلى جانب مجموعة من المقالات الصحفية الأدبية .

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وسلط أبوالريش خلال الجلسة، الضوء على شخصية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتطرق إلى دور المؤسس في بناء الاتحاد، وتقديره للشباب ودورهم الريادي في بناء الدولة واستشراف المستقبل، ومساعدة وتنمية الدول والشعوب للنهوض وبناء مجتمعاتها لمواكبة التقدم العالمي.

وقال أبو الريش: إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يعد ظاهرة تاريخية للوطن العربي، وهو شخصية استثنائية بامتياز، فذكراه ما زالت في قلوب الجميع، ومآثره الطيبة غرست في الحياة اليومية، فهو أخذ قلوب الناس ووجدانهم لما قدمه لهم.

وبيّن أبو الريش أن نماذج الوحدة العربية جميعها فشلت، وبقيت الإمارات صرحاً خالداً، لأن مؤسسها بناها على الحب والوحدة، وركز على بناء الإنسان والنهضة الشاملة في جميع المجالات، وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.