إعلان الفائزين ب «القارئ الماهر» في «أطفال الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن أسماء الفائزين في مسابقة القارئ الماهر التي انطلقت منتصف الشهر الجاري، بمشاركة أطفال من مراكز مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، ضمن فئتين، الأولى من 6-8 سنوات، والثانية من 9-12سنة.

وأسفرت نتائج الفئة الأولى عن فوز الطفلة شيخه علي الشور، من مركز الطفل بخورفكان، بالمركز الأول «الميدالية الذهبية»، ونالت الطفلة شما علي الحمادي، من مركز الطفل بالبطائح، المركز الثاني«الميدالية الفضية»، وحصل الطفل سعيد طارق سعيد، من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، على المركز الثالث «الميدالية البرونزية».

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وضمن الفئة الثانية، فازت الطفلة لجين القواضي، من مركز الطفل بخورفكان، بدرع المركز الأول للقارئ الماهر على مستوى المراكز، وحصلت الطفلة تبارك الله رضى، من مركز الطفل بالحيرة، على درع المركز الثاني، ودرع المركز الثالث للطفل أمير محمد هشام، من مركز الطفل بالرقة، وتم تكريم الأطفال الفائزين بالدروع والميداليات.

وسعت «أطفال الشارقة»،من خلال هذه المسابقة، إلى تشجيع الأطفال على حب القراءة والاطلاع، وتمكينهم من تحليل النصوص المقروءة، وإكسابهم أساليب السرد لأحداث القصة.

الجدير بالذكر أنه أجريت التصفيات النهائية للمسابقة، الخميس الماضي، في مركز الطفل بالمليحة، بعد الانتهاء من الجولة الأولى التي تنافس فيها 83 طفلاً وطفلة من مختلف المراكز على مستوى الشارقة، تأهل منهم 15متسابقاً تنافسوا للوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى للفئتين.