«إسرائيل» تفرج عن سجينين سوريين مقابل «رفات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرجت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأحد، عن سجينين سوريين في «بادرة حسن نوايا» بعد أن أعادت روسيا مطلع الشهر الجاري رفات جندي «إسرائيلي» فقد منذ عام 1982 في لبنان، فيما قتل تسعة أشخاص، وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قيام طائرات حربية روسية بقصف ريف حماة الغربي، وفق ما ذكرت أمس مصادر سورية معارضة، وأظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي أن صحفياً من جنوب إفريقيا خطف عام 2017 لا يزال على قيد الحياة.

وقال الجيش «الإسرائيلي» إن السجينين سلما إلى منظمة الصليب الأحمر في سوريا عبر معبر القنيطرة الواقع في مرتفعات الجولان السوري المحتل. وذكرت مصلحة السجون «الإسرائيلية» أنها أطلقت سراح السجينين زيدان طويل وخميس أحمد. وبحسب مصلحة السجون، اعتقل طويل بتهمة تهريب المخدرات وكان من المقرر أن يفرج عنه في يوليو/تموز المقبل. في حين كان من المقرر الإفراج عن خميس أحمد وهو ناشط في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، عام 2023، وقد اعتقل بعد محاولته الهجوم على قاعدة للجيش «الإسرائيلي» عام 2005. وأكد مسؤول «إسرائيلي» رفض الكشف عن هويته أن الخطوة هي «بادرة حسن نوايا» بعد إعادة رفات العسكري زخاري باوميل في أوائل إبريل/ نيسان إلى «إسرائيل». وقال إن هذا القرار لا يأتي في إطار اتفاق مسبق. وذكرت بعض وسائل الإعلام «الإسرائيلية» أن عملية الإفراج أثارت جدلا داخل «إسرائيل»، إذ وقع النائب العام «الإسرائيلي» على قرار إطلاق سراح الأسيرين دون موافقة مجلس الوزراء المصغر.

من جهة أخرى، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن طائرات حربية روسية شنت أكثر من 11 غارة على مدينة قلعة المضيق وقرية الحواش في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى أن الطيران الروسي استهدف عددا من المدن والبلدات في ريف حماة أمس إضافة إلى سقوط عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية من مدفعية القوات الحكومية. وأكد المصدر أن «عملية نزوح كبيرة تشهدها المدينة وريفها القريب منذ فجر أمس الأحد بعد تعرضها لغارات متتالية».

من جهته، أعلن فصيل سوري معارض رفضه تسيير دوريات تابعة للجيش الروسي في منطقة خفض التوتر في ريف حماة وإدلب. وقال جيش العزة التابع للجيش السوري الحر، في بيان:«رفعت القوات الخاصة الجاهزية الكاملة وأعدت الخطط والمعدات اللازمة من أجل استهداف أي عنصر من القوات الروسية أو القوات الحكومية التي ستدخل معها إلى المناطق المحررة». ودعا جيش العزة «المدنيين في مناطق خطوط الاشتباك إلى الابتعاد عن الدوريات الروسية باعتبارها ستكون هدفاً لجيش العزة».

في الأثناء، أعلنت منظمة غير حكومية في جنوب إفريقيا حصولها على شريط فيديو يثبت أن مصوراً صحفياً مستقلاً من جنوب إفريقيا، خطف في 2017 في شمال غربي سوريا من قبل جماعة مسلحة غير محددة، لا يزال على قيد الحياة. وأكد المسؤول في المنظمة امتياز سليمان في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: «اتخذ الأمر عامين وثلاثة أشهر، لكن أخيراً، تلقت منظمة غيفت أوف ذي غيفرز دليلاً على أن الصحفي شيراز محمد لا يزال على قيد الحياة».

(وكالات)