الشيخة جواهر تشهد تخريج 612 طالبة من «التقنية العليا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ميرفت الخطيب

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا في الشارقة دفعة 2018، والبالغ عددهن 612 خريجة، على مستوى مختلف التخصصات العلمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأمهات الطالبات.

استهل الحفل بالسلام الوطني، وأعقبه كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا ألقتها الدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية بأبوظبي، والتي أكدت أن احتفال كليات التقنية العليا بالخريجين هو احتفال ببناء الإنسان الإماراتي الذي تتحمل كليات التقنية أمانة إعداده وتمكينه من مهارات المستقبل ليكون إضافة نوعية للوطن، متقدمة بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله -، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم اللا محدود لكليات التقنية العليا طيلة مسيرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً مما مكنها من أداء دورها بجدارة والوفاء بعهدها بأمانة لأن بناء الانسان هو بناء للأوطان.

وأضافت د. بوشليبي، أن كليات التقنية العليا تقفز إلى المستقبل «قفزة الخمسين» بنهجها الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي تجسد في خطة «الجيل الرابع»، مع توجيهات سموه بتطبيق كليات التقنية العليا للبند السادس من وثيقة «الخمسين» والموجَّه لمؤسسات التعليم العالي، بالتحول الى مناطق اقتصادية إبداعية حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي مما يمكنها من تخريج شركات وأرباب عمل، فعام 2019 هو عام انطلاقة جديدة للكليات وفق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة لتمكين شباب وفتيات الإمارات من صناعة فرصهم ومواجهة تحديات المستقبل.

وأعلنت الدكتورة عائشة بوشليبي، باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج دفعة جديدة من طالبات كليات التقنية العليا في الشارقة والبالغ عددهن (612) خريجة، من بين خريجي وخريجات دفعة عام 2018 والبالغ إجمالي عددهم «4591» على مستوى فروع الكليات ال 16، حيث أكملت خريجات كليات التقنية بالشارقة اليوم دراستهن بنجاح وحصلن على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق. فكل التهنئة للوطن الغالي هذه الكوكبة الجديدة من الأيادي الإماراتية التي ستنطلق في مسيرة العمل لأجل التنمية والبناء.

ثم ألقت الخريجة مريم خميس السعدي كلمة الخريجات، عبرت فيها عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لبنات الإمارات، مما أوصلهن اليوم للنجاح والتفوق العلمي. وحملت الخريجات في كلمتهن مشاعر الامتنان والعرفان لأولياء أمورهن الذين رافقوهن في رحلتهن العلمية.

وفي الختام، قامت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ترافقها الدكتورة عائشة بوشليبي، بتكريم الخريجات، كما قدمت الدكتورة بوشليبي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، هدية تذكارية تقديراً وعرفاناً لسموها لتشريفها حفل تخريج طالبات تقنية الشارقة.