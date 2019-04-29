شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى السودانى يقرر تجميد النقابات والاتحادات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، اليوم الأحد، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية، مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي التجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير مهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد، الجمعيات العمومية لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكرى السودانى يقرر تجميد النقابات والاتحادات المهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.