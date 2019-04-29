شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل زكى مبارك.. عائلة سجين فلسطينى بتركيا تطلب حماية دولية من بطش أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتقدمت أسرة الشاب الفلسطينى سامر بمناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس لأبو مازن للتدخّل السريع، وتوفير الحماية القانونية الكاملة، للشاب الفلسطينى سامر سميح شعبان، والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقتٍ ممكن، وعودته لأهله وذويه سالمًا.
ياتى ذلك بعد اغتيال السلطات التركية الشاب الفلسطينى زكي مبارك داخل سجون أنقرة، وترويج أكاذيب حول حقيقة مقتل الشاب عبر وسائل الإعلام التركية والقطرية.
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