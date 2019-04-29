شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أم وأطفالها الـ 5 بقذائف حوثية بمحافظة البيضاء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب أفراد عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الخمسة إثر سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزل في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية.

وقالت مصادر محلية في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية " اليوم الأحد، إن الحوثيين يتعمدون إطلاق القذائف على المنازل المناهضة للحوثيين.

وتشهد مديرية الزاهر مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي حيث يشن الحوثي هجوما مكثفا على مواقع المقاومة هناك، وكثف هجومه لإسقاط جبهة قانية التي استعصت عليه منذ أكثر من 4 سنوات، وفقا للعربية.