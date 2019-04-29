قراران من المجلس العسكري السوداني حول مليونية الشريعة ونشاط النقابات.. (تفاصيل)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، عقب اجتماع للمجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان.



ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

ووجه القرار، مسجّل العمل (مستشار بوزارة العدل) بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه النقابات والاتحادات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.

ويأتي قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

تأجيل مليونية الشريعة

كما اتفق «العسكري الانتقالي»، وتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" اليوم، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الاثنين، قرب القصر الرئاسي إلى وقت لاحق.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، عقب لقاء جمع نائب رئيسه، محمد حمدان دقلو، وعضو تيار نصرة الشريعة، محمد عبد الكريم.

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ونقل البيان تصريحات صحفية لـ"عبد الكريم"، عقب اللقاء، قال فيها إن "دقلو" أكد عدم المساس بملف تطبيع أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وشدد "عبد الكريم" على حرص التيار على "إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني".

ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية، للتحذير من المساس ببعض القوانين وتوجهات البلاد.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.



وإثر ذلك، شكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا لإدارة مرحلة ما بعد البشير محددا مدة حكمه بعامين؛ ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة التي طالبت بمجلس رئاسي سيادي تكون فيه الغلبة للمدنيين مع تطعيمه ببعض العسكريين.

وبحسب الأناضول كشف مصدر في المعارضة السودانية، السبت، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الجهة الرئيسية التي تقود الاحتجاجات، اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" مكون من عسكريين ومدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.