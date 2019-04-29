المجلس العسكرى بالسودان يعفى مديرى المراسم والإعلام برئاسة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء مدير إدارة مراسم الدولة العميد محمد المبارك سليمان، ومدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية برئاسة الجمهورية، المهندس قبيس أحمد المصطفى.

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