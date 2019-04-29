شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنظر "بقلق" لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله قوله اليوم الأحد، إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر.

وقال الجار الله للوكالة معلقا على التوتر فى المنطقة بعد تهديد الحرس الثورى الإيرانى بإغلاق المضيق، "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر، وأن يسود العقل والحكمة والسلام فى هذه المنطقة الحيوية من العالم".