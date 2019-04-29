ميليشيا الحوثى الإرهابية تقتل 7 مدنيين فى قصف متعمد للمناطق السكنية غرب تعز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 7 أفراد من عائلة واحدة فى قصف شنته ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدف تجمعات سكانية فى مديرية جبل حبشى غرب تعز، جنوب غرب اليمن. وقالت مصادر محلية : إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط على منزل فى قرية مشرفة وادى بنى خولان جبل حبشى وأودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة معظمهم أطفال مع والدتهم. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحادث أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وتدمير المنزل بالكامل .

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