شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى مجالات الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى الرياض اليوم الأحد مع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، سبل دعم العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول أيضا المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى مجالات الشراكة الاستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.