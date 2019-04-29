وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية في موسكو غدا لبحث الأوضاع في ليبيا

طرابلس — سبوتنيك. وقال مصدر بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق لوكالة "سبوتنيك"، "يتوجه وزير الخارجية إلى موسكو في زيارة رسمية لعدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس؛ لبحث الأوضاع الحالية، والتصعيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس".

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وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأربعاء الماضي، أن موسكو تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار، معربا عن دعمها للوساطة الأممية لحل الأزمة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من أبريل / نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.