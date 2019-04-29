الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبال غرب صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد بمديرية رازح (غرب صعدة)، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأعلنت القوات الحكومية، الأربعاء الماضي، السيطرة على أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي بمحور رازح غرب صعدة، اثر معارك مع جماعة أنصار الله، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، حسب الجيش اليمني.
تأتي التطورات في سياق معارك تتواصل، منذ 26 آذار/مارس 2015، بين جماعة "أنصار الله" من جهة وبين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، بهدف استعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من قبضة الجماعة.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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