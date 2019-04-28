تشاووش أوغلو يصل أربيل قادما من البصرة

أربيل/ الخليج 365
وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، محافظة أربيل شمالي العراق.
وحطت طائرة تشاووش أوغلو، في مطار أربيل الدولي، قادمة من محافظة البصرة في إطار زيارة يجريها للعراق شملت العاصمة بغداد.
واستقبل الوزير التركي في المطار، رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، والمتحدث باسم حكومة الإقليم سافين ديزايي، والقنصل العام التركي لدى أربيل، خاقان قره تشاي.
ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو الاثنين، مباحثات مع رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومستشار مجلس أمن الاقليم مسرورو بارزاني، وممثلين سياسيين للمكون التركماني في أربيل.
وفي وقت سابق من اليوم، زار تشاووش أوغلو العاصمة بغداد حيث التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.
كما زار الوزير التركي، محافظة البصرة، والتقى محافظها أسعد العيداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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