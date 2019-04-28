السودان.. اتفاق يقضي بتأجيل "مليونية الشريعة" إلى وقت لاحق

الخرطوم/ الخليج 365



اتفق المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، الأحد، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الإثنين، قرب القصر الرئاسي إلى وقت لاحق.



جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365، عقب لقاء جمع نائب رئيسه، محمد حمدان دقلو، وعضو تيار نصرة الشريعة، محمد عبد الكريم.

ونقل البيان تصريحات صحفية لـ"عبد الكريم"، عقب اللقاء، قال فيها إن "دقلو" أكد عدم المساس بملف تطبيع أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

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وشدد "عبد الكريم" على حرص التيار على "إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني".



ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية، للتحذير من المساس ببعض القوانين وتوجهات البلاد.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

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