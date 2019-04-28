السودان.. "البرهان" يعفي مسؤولين رفيعين برئاسة الجمهورية

الخرطوم/ الخليج 365



أصدر رئيس مجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارًا بإعفاء كل من مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، العميد "محمد المبارك سليمان"، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالقصر الرئاسي، "قبيس أحمد المصطفى".

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.



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ويعد "سليمان" و"المصطفى" من الكوادر النافذة في حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقًا.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.



وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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