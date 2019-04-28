لجنة «الإسكان» بـ«الشورى» تطالب بنظام للتطوير العقاري

صحيفة الخليج الالكترونية انتقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى قطاع التطویر العقاري ووصفته بالضعیف المتواضع، ودعت إلى إعداد نظام للتطویر العقاري. كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان -ضمن عدد من التوصیات- بتوضیح بیانات العقود المبرمة مع المطورین لبناء الوحدات والفلل السكنیة المخصصة للمواطنین وسیر العمل فیها. حسب «المدينة». وقالت اللجنة: إن تحول الوزارة من ممول ومطور ومنفذ إلى منظم وداعم لنشاط الإسكان توجه إیجابي ومن آثاره زیادة عدد المنتجات التي تعرضها وسرعة تسلیمها.

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