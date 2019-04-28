الغذاء_والدواء: اتبع هذه التعليمات لضمان سلامة الأغذية أثناء وبعد التسوق

صحيفة الخليج الالكترونية

قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من النصائح والإرشادات للمستهلكين، لضمان مأمونية المنتجات الغذائية أثناء وبعد التسوق.

ونصحت الهيئة بشراء الأغذية من مصدر موثوق، والتأكد من صلاحية الأغذية، والابتعاد عن المعلبات والأغذية المغلفة في حال كانت منتفخة أو مثقوبة أو مفتوحة، والابتعاد عن المعجنات والمخبوزات المتعفنة والمنتهية الصلاحية، والابتعاد عن الخضراوات والفواكه التي تحتوي على كدمات أو فطريات أو حشرات.

كما نصحت بعدم شراء الأطعمة المبردة منتهية الصلاحية والبيض المتصدع والأطعمة المجمدة التي تحتوي على طبقات ثلج داخل التغليف، مع أهمية الحرص على فصل الأغذية عن مواد التنظيف والمبيدات ووضع اللحوم والدواجن في أكياس عازلة.

ووجّهت الهيئة عدداً من الإرشادات لضمان سلامة الأغذية بعد التسوق، منها: الإسراع بنقلها إلى المنزل، وتجنب ملء الثلاجة بشكل يمنع مرور الهواء بداخلها، وغسل الخضراوات والفواكه وتجفيفها قبل تخزينها، والتأكد من أن درجة حرارة المبرد لا تتجاوز 5 درجات، والمجمد لا تقل عن – 18، ووضع اللحوم النيئة في أوعية أو أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.