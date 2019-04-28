توقعات بطقس غير مستقر على هذه المناطق.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على المنطقتين.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة.