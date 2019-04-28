شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب من الجراد تنتشر في نجران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر أسراباً من الجراد تجتاح منطقة نجران قادمة من اليمن؛ مما تسبب في إثارة قلق الأهالي، خلال الساعات الماضية.

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يُذكر أن الجراد هي حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة، يوجد ما يزيد على 20,000 نوع من الجراد في العالم، ويعتبر الجراد نوعاً من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلاً خلفية قوية تساعدها على القفز.

وهناك ما يقرب من 18,000 نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها.